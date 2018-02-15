​Регистрация на IV лекторий «Популярной науки в Сургуте» открыта

С 24 по 25 февраля в Сургуте выступит известный научный журналист и популяризатор науки Алексей Паевский с темой: «БИОТОПЛИВО: альтернатива или засыхающая ветвь?».

На протяжении двух дней будут работать две площадки для общения с экспертом в сфере биотехнологий:

24 февраля в 16:00 пройдет лекция в стенах Гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энгельса);

25 февраля в 15:00 лектор встретится с желающими вступить в ряды просветителей на площадке Интеллектуального клуба (пр. Ленина, 35)

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

Кстати:

Алексей Паевский - главный редактор и сооснователь портала neuronovosti.ru, вошедшего в шорт-лист всероссийской премии «За верность науке-2016». Научный редактор портала indicator.ru, один из основателей нейролектория «Извилины знаний». Постоянный участник научно-популярных лекториев, таких как «Курилка Гутенберга» и «Архэ», автор статей для «Троицкого варианта», «Популярной механики», gazeta.ru и «Элементов».