​Instagram по требованию суда удалил материалы о личной жизни Дерипаски

Накануне, в ночь с 14 на 15 число, сервис Instagram удалил два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации, убедились «Ведомости».

Всего по требованию Олега Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram. Большая часть из них была удалена моделью несколько дней назад.

Напомним, что Дерипаска подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.