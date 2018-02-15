​Сбербанк поможет построить новые школы в ХМАО на основе концессионных механизмов

15 февраля 2018 года, Сочи — Сбербанк и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра договорились о сотрудничестве по строительству новых школ в ХМАО на основе концессионных механизмов. Эта договорённость закреплена в меморандуме, который на Российском инвестиционном форуме заключили Сбербанк и Правительство ХМАО. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

В числе направлений сотрудничества, предусмотренных меморандумом, — информационное взаимодействие, проведение совместных мероприятий, обмен передовым опытом по вопросам развития механизмов концессионных соглашений.

«Сбербанк разработал типовое решение финансирования объектов социальной образовательной инфраструктуры с применением концессионных соглашений, и мы убеждены, что это решение поможет строить необходимое количество новых школ в российских регионах, — отметил Герман Греф. — Начало нашего сотрудничества в этом направлении с Правительством ХМАО — важный шаг в развитии образовательной сферы в России».