​Зарплата.ру: Каждый десятый сургутянин согласен на секс ради повышения

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 690 сургутян и выяснил их отношение к романам на рабочем месте.

Согласно опросу, среди руководителей 78 процентов лояльно относятся к романам среди подчинённых, но при условии, что это не помешает рабочему процессу. Оставшаяся часть высказалась противоположно. При этом в каждой восьмой компании отношения между сотрудниками строго запрещены.

Каждый третий опрошенный житель Сургута рассказал, что хотя бы раз крутил роман с коллегой, а каждый девятый – вступал в сексуальные отношения с сослуживцами. Большинство из них (71 процент) заявили, что вступали в отношения добровольно по обоюдному согласию, 17 процентов – под воздействием алкоголя после корпоративных вечеринок, 10 процентов - ради повышения зарплаты или получения желаемой должности, а еще 2 процента стали жертвами домогательств.