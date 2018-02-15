​Продолжается регистрация на «Югорский лыжный марафон — 2018»

8 апреля в Ханты-Мансийске состоится «Югорский лыжный марафон – 2018». В рамках марафона участникам по традиции предлагается пробежать одну из трех дистанций свободным стилем – 50 км, 25 км и 5 км.
На данный момент зарегистрировано уже более 500 человек. Большинство из них спортсмены, они заявились на максимально длинную дистанцию – 50 километров.
Зарегистрироваться на «Югорский лыжный марафон — 2018» можно по специальной ссылке.
Зачем сургутянам «Музей под открытым небом»? // председатель сургутского «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин, 20 февраля в 12.00