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Дума Сургута будет спасать РКЦ ЖКХ

Депутаты поручили администрации города разработать антикризисную стратегию для МУПа и вывести его из состава "костромского" акционерного общества

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Для РКЦ ЖКХ должна быть разработана антикризисная стратегия. Соответствующее протокольное поручение было принято сегодня на 14 заседании думы Сургута. По словам спикера Надежды Краснояровой, предприятие необходимо для города и нужно вывести его из кризисного состояния.

«Очевидно, что в это непростое с экономической точки зрения время РКЦ необходимо для города, как надежный элемент коммунального хозяйства Сургута. Это мнение не только депутатов, но и управляющих компаний. Поэтому важно разработать антикризисную стратегию, чтобы вывести предприятие из того состояния, в котором оно находится сейчас. Ко всему прочему, мы сами привели в город нового игрока, который явно не заинтересован в развитии нашего РКЦ», - намекнула Надежда Красноярова на недавний скандал вокруг РКЦ.

Администрация должна представить антикризисную стратегию к 1 апреля. Однако это только первый этап по оптимизации работы муниципального предприятия. Следующий шаг – продажа «лишнего» имущества.

В своем втором протокольном поручении мы поставили перед администрацией задачу составить план приватизации того имущества РКЦ, которое не способствует развитию предприятия. Речь идет об акциях, которые находятся в собственности у РКЦ. План приватизации должен быть готов к 1 мая, - добавила Надежда Красноярова.

Поясним, о каких акциях идет речь. В ноябре стало известно, что РКЦ ЖКХ выступило соучредителем АО «ЕИРКЦ» совместно с одноименной фирмой из Костромы. При этом сургутское муниципальное предприятия владело меньшей долей в уставном капитале АО «ЕИРКЦ». Прием коммунальных платежей у сургутян осуществляло бы новое акционерное общество, что сразу вызвало вопросы у общественности. Многие говорили о конфликте интересов у заместителя главы Сургута Алексея Жердева, который приехал на Север из все той же Костромы и был связан с местной АО «ЕИРКЦ».

Сегодняшнее поручение думы недвусмысленно намекает на желание депутатов выйти из состава сомнительного акционерного общества и вернуть контроль над РКЦ ЖКХ в руки города. Что из этого выйдет, станет ясно в мае.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 244, комментариев: 0


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