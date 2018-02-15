​Сноубордист из России сломал ногу в полуфинале Олимпийских игр

Россиянин Николай Олюнин дошел до полуфинала в соревновании сноубордистов в кроссе, где получил травму и финишировать не смог, сообщает «Интерфакс».
По данным "Спорт-Экспресс", у серебряного призера Игр-2014 в Сочи диагностирован перелом ноги.
Обладателем золотой медали в данном соревновании стал француз Пьер Вольтье. Второе место занял француз Джаррид Хьюз, третье – австралиец Рехино Эрнандес.
Напомним, что спортсмены из России выступают на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).
Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 16:00