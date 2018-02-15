​ГИБДД Югры предупреждает о сильном снегопаде

Госавтоинспекция Югры рекомендует водителям быть особенно внимательными и осторожными в связи с ухудшениями погодных условий на территории округа.

Автовладельцам рекомендуем правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходам советуем помнить, что во время снегопада тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, а видимость уменьшается – автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.