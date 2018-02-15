​В Сургуте у мужчины изъяли 370 граммов наркотиков. Теперь ему грозит пожизненное

Полицейские задержали мужчину 25-ти лет подозреваемого в торговле наркотиками. В ходе досмотра у него было изъято 5 свертков, в каждом из которых находился полимерный пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. При обыске по места жительства был найден ещё один черный полимерный пакет, внутри которого находилось кристаллообразное вещество серо-голубого цвета.
Эксперты рассказали, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 370 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 16:00