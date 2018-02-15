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​Правительство изменило ПДД для участников чемпионата мира по футболу

Согласно изменениям, появившимся на сайте кабмина, транспортные средства, на которых будут перевозиться участники чемпионата мира по футболу, смогут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщают «Ведомости».

В документе сказано, что с 1 июня по 17 июля 2018 г. движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населённых пунктах, где будут проводиться матчи, будет разрешено для участников чемпионата, официальных делегаций и персонала FIFA, оргкомитета «Россия-2018», представителей СМИ и других лиц при наличии аккредитационного свидетельства.

Изменения введены в связи с обязательствами России перед FIFA по своевременному перемещению участников соревнований, отмечают в кабмине.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 161, комментариев: 0


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