​Российские фигуристы не получили медалей в парном катании на ОИ-2018

Российские фигуристы проиграли соревнования спортивных пар на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Золото получили немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. По сумме двух программ они набрали 235,90 балла, установив при этом мировой рекорд в произвольной программе — 159,31 балла.

Серебро досталось китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун, а бронзу выиграли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Две российские пары попали в десятку по итогам выступлений: Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место (224,93 балла), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали седьмыми (212,88 балла).