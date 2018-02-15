​Глава тюменской думы высказался за сохранение северных льгот

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов высказался за сохранение системы выплаты северных льгот, пишет «РБК Тюмень».

«Считаю, что льготы, которые имеют северяне, надо сохранить. Например, сейчас много дебатируют о том, чтобы упразднить ряд льгот, связанных с проездом в отпуска. Я категорический противник подобных мер. И если потребуется высказать нашу позицию, то мы, естественно, поддержим мнение коллег с Ямала и Югры, которые считают, что надбавки, северные коэффициенты, льготы нужно сохранить», — сказал спикер думы в ходе пресс-конференции 14 февраля.

Он подчеркнул, что система северных надбавок сыграла важную роль в освоении Севера. «И сегодня Север важен для страны. Кроме этого нужно осваивать Арктику», — уточнил Корепанов.