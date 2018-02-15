Православный мир отмечает Сретение Господне

15 февраля весь православный мир отмечает один из самых важных праздников – Сретение Господне.

Впервые Сретение вспоминается в середине 4 века. Тогда оно было известно, как 40-й день от Богоявления. В храме принято освящать свечи, чтобы после богослужения раздать их прихожанам. После возвращения из церкви прихожане зажигают первую свечу, чтобы мороз не погубил деревья, а вода – посевы. Сретенские свечи принято жечь и в трудную минуту. человек умирал. Считалось, что она помогает душе спокойнее попрощаться с миром живых.

Освящение воды — еще одна немаловажная сретенская традиция. Она ценится не меньше крещенской и, по давним поверьям, собирается с тающих сосулек. Кстати, в этот праздник церковь запрещает работать. Исключением служат только те занятия, которые направлены на благо других. Зарабатывание денег тоже считается грехом.