Трое югорчан попали в финал конкурса «Лидеры России». Они получат по 1 млн рублей

В минувшие выходные в Сочи завершился конкурс «Лидеры России», в финал которого вышли трое югорчан, сообщает "Юграньюс".

Несмотря на то, что победителями они не стали, каждый получил по миллиону рублей на дальнейшее образование. У финалистов и победителей 90 дней на то, чтобы заключить договор с оператором конкурса и выбрать образовательный курс.

Напомним, что в финале за место лучших боролись 300 участников, а всего на конкурс было подано более 200 тысяч заявок.