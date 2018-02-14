Два мертвых младенца за сутки на улицах Подмосковья

В Чехове 14 февраля обнаружено изуродованное укусами животных тело новорожденного, сообщил Следственный комитет Московской области. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти новорожденного, а также характер причиненных ему укусов.

Это второй за неделю случай обнаружения тела новорожденного в Подмосковье. 13 февраля тело новорожденной девочки без признаков жизни было найдено в неподалеку от железной дороги в Голицыно. Предполагаемая роженица найдена: она обратилась в больницу с тяжелыми послеродовыми последствиями.