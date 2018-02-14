Нас ждут три рабочие субботы: как будут переноситься выходные в 2018 году

Всего в 2018 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Напомним, что нерабочими праздничными днями в России после января будут:

23 февраля – День защитника Отечества;

– День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда;

– Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы;

– День Победы; 12 июня – День России;

– День России; 4 ноября – День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, с субботы 6 января перенесен на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января – на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. В то же время нас ждут 3 рабочие субботы – 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Подробнее в инфографике от Гарант.ру: