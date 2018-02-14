​Дерипаска намерен заработать миллиард рублей на майнерах

Группа En+, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, планирует в 2018 году заработать один миллиард рублей на майнерах криптовалют, сообщает «Meduza».

Гендиректор En+ Максим Соков рассказал «Ведомостям», что совокупный годовой спрос на электричество у российских майнеров может составить 100 мегаватт-час. Компания предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с своими электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске.

Кроме того, En+ собирает пул интернациональных инвесторов для строительства ферм.