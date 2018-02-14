РЖД планируют сделать скидки для школьников круглогодичными

"Российские железные дороги" планируют в 2018 году продолжить практику предоставления скидок школьникам, сообщает "Интерфакс".
Более того, теперь акция станет круглогодичной, а в период каникул будет распространятся и на купейные вагоны.
На сегодняшний день РЖД предоставляет школьникам старше 10 лет скидку в 50 процентов на проезд в общих, плацкартных вагонах. Воспользоваться льготой можно с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Нововведения могут вступить в силу уже в 2018 году.
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