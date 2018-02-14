​Центризбирком: информация о недостоверных декларациях кандидатов в президенты будет указаны на плакатах

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сведения о предоставлении четырьмя кандидатами в президенты недостоверных данных о доходах будут указаны на информационных плакатах, сообщают «Ведомости».

На плакатах будут представлены фотографии кандидатов, их биографии, сведения о доходах, а также информация о недостоверных декларациях.

«У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе. Эта информация будет представлена в плакате», – сказала Памфилова.