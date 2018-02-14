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​В минувшие выходные игроки ХК «Югра» провели большой хоккейный тур по региону

Выезд по городам округа стал уже традицией - игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» третий год подряд на автобусе проезжают тысячи километров.

План не изменился и в этот раз: команда привычно разделилась на две группы и отправилась по двум маршрутам. Первый: Сургут – Когалым – Нефтеюганск. Второй: Радужный – Нижневартовск – Мегион – Лангепас.

Возглавили группы тренеры «Югры» Анатолий Емелин, Игорь Уланов, Сергей Гусев, Андрей Зуев, Евгений Хвостов. К ним присоединился и генеральный менеджер Евгений Хацей.

Из года в год хоккеистов радует атмосфера таких дружеских встреч. Жители округа уже называют визиты ханты-мансийцев большим хоккейным праздником для всего города. Воспитанникам местных хоккейных школ и хоккеистам-любителям за честь выйти на лед вместе с профессионалами. К тому же, и некоторые экс-игроки «Югры» остались жить в округе. Например, в Когалыме каждый год Артем Булянский и Евгений Хвостов встречаются с вратарем Константином Чащухиным. Ведь именно эти хоккеисты вместе брали Кубок Братины в составе «Югры».

Если же для большей части команды эта поездка стала не в новинку, то наши легионеры в столь дальнюю дорогу отправились впервые. «Россия – большая страна! Мы побывали в четырех городах, я словно два раза объехал Чехию!», - говорит чешский легионер, нападающий Войтех Полак. А швед, защитник Тобиас Виклунд отметил дружелюбие жителей округа: «Мне уже приходилось на автобусе ездить с командой, правда это было в детстве (улыбается). Впечатления остались хорошие. Здесь живут общительные, добрые, приятные люди. Они любят хоккей и нашу команду! Главное, мы выполнили нашу миссию - подарили радость детям, поделились с ними опытом. Дети даже пытались со мной общаться на английском: говорили, как их зовут, где учатся и где живут. Это было забавно. Мне очень понравилась поездка».

За 2 дня хоккеисты проехали около 2,5 тысяч километров, раздали сотни автографов и памятных подарков, провели 7 мастер-классов и сыграли 4 товарищеских матча с любительскими командами.

Но во всей дорожной суете хоккеисты не забыли и про своих маленьких друзей из онкологического отделения окружной детской больницы в Нижневартовске. Каждый раз, когда игроки бывают в этом городе, навещают маленьких пациентов.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 138, комментариев: 0


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