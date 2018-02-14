​В Сургуте утром в пятницу пройдут полицейские учения — перекроют две улицы

16 февраля с 8 утра и до 12 часов УМВД России по Сургуту совместно с представителями органов местного самоуправления и Управлением Росгвардии по ХМАО-Югре с дислокацией в Сургуте на базе СОШ №4 проводит плановые тактико-специальные учения.

В связи с этим в указанный день и время будут перекрыты улицы Щепеткина и Рыбников. Полицейские рекомендуют сургутянам, во избежание неудобств, связанных с перемещением в данном районе, заранее спланировать свои маршруты.