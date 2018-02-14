​Югра заняла девятую позицию в рейтинге регионов по качеству жизни в России

По итогам 2017 года Югра заняла девятую позицию в рейтинге регионов по качеству жизни населения, сообщает официальный штаб правительства Югры со ссылкой на данные представленные рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».

Югра стабильно входит в десятку рейтинга: так, в прошлом году наш регион был на 8 строчке. При этом Югра является единственным регионом УрФО, который входит в число десяти лидеров списка.

Оценка регионов происходила по ряду ключевых социально-экономических показателей. При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: