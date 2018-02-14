​Югра заняла девятую позицию в рейтинге регионов по качеству жизни в России

По итогам 2017 года Югра заняла девятую позицию в рейтинге регионов по качеству жизни населения, сообщает официальный штаб правительства Югры со ссылкой на данные представленные рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».
Югра стабильно входит в десятку рейтинга: так, в прошлом году наш регион был на 8 строчке. При этом Югра является единственным регионом УрФО, который входит в число десяти лидеров списка.
Оценка регионов происходила по ряду ключевых социально-экономических показателей. При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе:
- уровень доходов населения;
- занятость населения и рынок труда;
- жилищные условия населения;
- безопасность проживания;
- демографическая ситуация;
- экологические и климатические условия;
- здоровье населения и уровень образования;
- обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
- уровень экономического развития;
- уровень развития малого бизнеса;
- освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 11:00