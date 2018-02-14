​Полиция Сургута рассказывает, как не стать жертвой мошенников

В связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых в отношении жителей Сургута, полиция предупреждает: будьте внимательны и бдительны, не пренебрегайте советами сотрудников полиции.
Ситуация 1. Мошенник «продает» товар:
Вы нашли объявление о продаже нужного товара по привлекательной цене, звоните продавцу, а он просит внести за него предоплату. При этом продавец живет в другом городе и обещает выслать товар почтой или транспортной компанией. Мошенники могут размещать объявления о продаже из разных регионов.
Помните!
- Остерегайтесь выгодных предложений. Мошенники специально занижают цены, чтобы привлечь потенциальных покупателей.
- Выбирайте продавцов желательно в своем городе или регионе, встречайтесь с ними лично и в безопасном месте.
- Не соглашайтесь на предоплату. Лучше всего оплачивать товар по факту получения. Приобретать с предоплатой через Интернет стоит лишь на проверенных годами сайтах с хорошей репутацией или у проверенного человека
- Помните! Пересылка наложенным платежом или транспортной компанией – не гарант доставки.
Ситуация 2.Мошенник «покупает» у вас товар:
Автору объявления о продаже того или иного товара звонит потенциальный покупатель, который с ходу готов приобрести товар и даже согласен внести предоплату на банковскую карту. Покупатель якобы живет в другом городе или по иной причине не может сам забрать товар, поэтому пришлет за ним курьера или знакомых. В ходе разговора мошенник пытается получить данные карты и ее привязки к мобильному телефону, может просить назвать коды, поступающие по СМС. Также злоумышленник может попросить жертву пройти к банкомату и произвести ряд операций, чтобы он мог перевести деньги. А после беседы продавец не найдет на счету не только обещанной предоплаты, но и остальных средств.
Помните!
- Для перечисления денежных средств на вашу карту достаточно знать только ее номер.
- Не сообщайте никому другой дополнительной информации (реквизиты, пароли, коды доступа).
- Не подключайте дополнительную услугу «Мобильный банк» к чужому номеру.
- Согласуйте с банком, что управление банковским счетом и проведение операций по карте может осуществляться только с одного мобильного устройства с одним IMEI, ограничьте круг операций, установите лимит, который можно переводить с помощью мобильного устройства.
Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь по телефонам: 02,102!
Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 11:00