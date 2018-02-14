​Полиция Сургута рассказывает, как не стать жертвой мошенников

В связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых в отношении жителей Сургута, полиция предупреждает: будьте внимательны и бдительны, не пренебрегайте советами сотрудников полиции.

Ситуация 1. Мошенник «продает» товар:

Вы нашли объявление о продаже нужного товара по привлекательной цене, звоните продавцу, а он просит внести за него предоплату. При этом продавец живет в другом городе и обещает выслать товар почтой или транспортной компанией. Мошенники могут размещать объявления о продаже из разных регионов.

Помните!

Остерегайтесь выгодных предложений. Мошенники специально занижают цены, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

Выбирайте продавцов желательно в своем городе или регионе, встречайтесь с ними лично и в безопасном месте.

Не соглашайтесь на предоплату. Лучше всего оплачивать товар по факту получения. Приобретать с предоплатой через Интернет стоит лишь на проверенных годами сайтах с хорошей репутацией или у проверенного человека

Помните! Пересылка наложенным платежом или транспортной компанией – не гарант доставки.

Ситуация 2.Мошенник «покупает» у вас товар:

Автору объявления о продаже того или иного товара звонит потенциальный покупатель, который с ходу готов приобрести товар и даже согласен внести предоплату на банковскую карту. Покупатель якобы живет в другом городе или по иной причине не может сам забрать товар, поэтому пришлет за ним курьера или знакомых. В ходе разговора мошенник пытается получить данные карты и ее привязки к мобильному телефону, может просить назвать коды, поступающие по СМС. Также злоумышленник может попросить жертву пройти к банкомату и произвести ряд операций, чтобы он мог перевести деньги. А после беседы продавец не найдет на счету не только обещанной предоплаты, но и остальных средств.

Помните!

Для перечисления денежных средств на вашу карту достаточно знать только ее номер.

Не сообщайте никому другой дополнительной информации (реквизиты, пароли, коды доступа).

Не подключайте дополнительную услугу «Мобильный банк» к чужому номеру.

Согласуйте с банком, что управление банковским счетом и проведение операций по карте может осуществляться только с одного мобильного устройства с одним IMEI, ограничьте круг операций, установите лимит, который можно переводить с помощью мобильного устройства.

Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь по телефонам: 02,102!