​Росавиация в марте начнет проверку стоимость авиабилетов к ЧМ-2018

Министерство транспорта поручило Росавиации с 10 марта мониторить цены на авиабилеты к чемпионату мира по футболу, сообщают «Ведомости».

В случае если цена буде необоснованно завешена ведомство будет должно проинформировать об этом Федеральную антимонопольную службу.

«Минтранс поручил Росавиации, соответствующему ведомству, с 10 марта текущего года регулярно мониторить цены на услуги по пассажирским и грузовым перевозкам авиационным транспортом и в случае нарушений незамедлительно информировать ФАС, в чьей компетенции находится этот вопрос», – цитирует Соколова ТАСС.