​Центризбирком не обнаружил «агитационной цели» в фильме «Путин». Однако рекомендовал прекратить показ

Центризбирком не обнаружил признаков агитации в фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого начался 12 февраля на 1 канале, сообщает «Meduza».

Однако ведомство дало рекомендацию отложить показ оставшихся серий до окончания выборов.

«Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», — цитирует заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой «Интерфакс».

В действиях Первого канала, по словам Памфиловой, «отсутствует наличие агитационной цели».

ЦИК рекомендует Первому каналу «рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма „Путин“ до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании» (цитата по РИА Новости).