На «Инфобуме» в СурГПУ проходит парад мастер-классов

В Сургутском Педагогическом университете уже второй год подряд проходит фестиваль студенческих СМИ «Инфобум». Помимо конкурса студенческих работ, «Инфобум» также включает в себя мастер-классы, на которых затрагиваются вопросы, актуальные в современном информационном пространстве.

В первые два дня мастер-классов спикеры поведали студентам о том, почему Юрий Дудь (российский спортивный журналист и видеоблогер), несмотря на уход в Youtube, всё ещё журналист, а также почему человека больше цепляет эмоциональная составляющая рекламы, нежели рациональная её часть.

Первым спикером фестиваля 12 февраля выступил главный редактор портала СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов с актуальнейшей темой «Чем блогерство отличается от привычной журналистики?».

В ходе мастер-класса Дмитрий Николаевич объяснил, что главное отличие в том, что блогеры, в основном, высказывают своё мнение, а журналисты, в свою очередь, выдают факты, информацию, а не свою реакцию на события.

Главный редактор получил немало интересных вопросов, но одним из главных был таков: «Феномен Юрия Дудя — журналист он, или всё-таки блогер?». Ответ расставил всё по своим местам: «Если бы Дудь просто говорил, как тот же Евгений Баженов (обозреватель кинофильмов), он был бы блогером. Но так как он берёт именно интервью, он разговаривает с интересными людьми, раскрывает их, а это уже журналистика, или ближе к ней».

Темой выступления Ярослава Петренко, бренд-директора международного образовательного консорциума «Лингва», стала реклама, а точнее тема «Уникальное эмоциональное предложение — новая эпоха рекламных стратегий».

Второй мастер-класс привлёк внимание студентов не меньше, чем первый!

Студенты активно вспоминали наиболее запомнившиеся рекламные ролики и слоганы, знакомились с теоретической базой в области PR-технологий.

Мастер-классы «Инфобума» на этом не завершаются, ведь всю неделю пытливым умам студентов Сургутского Педагогического профессионалы предлагают обильную пищу для размышлений и возможность повысить уровень своих профессиональные компетенций.