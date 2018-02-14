​Студентки СурГПУ победили в "Лыжне России"

10 февраля на Сургутской «Лыжне России – 2018» в лыжной гонке на 3 км в спортивном забеге среди женщин студентки Сургутского педагогического университета заняли все призовые места, сообщает Центр информации и связи с общественностью СурГПУ.

Золото взяла Анастасия Фролова, серебро у её сестры Веры Фроловой, бронзу получила Екатерина Иванова.

«Все три студентки - кандидаты в мастера спорта по лыжам. Спортом занимаются со школьных лет. Сёстры Фроловы и Катя Иванова - чемпионки окружной Универсиады в командном зачёте на протяжении трёх лет подряд, с 2015 по 2017 гг.» – сообщил заместитель руководителя спорткомитета СурГПУ Николай Диордица.

В массовом старте лыжню преодолели 30 студентов и преподавателей университета. Всего же в Сургутской «Лыжне России-2018» участвовало почти три тысячи сургутян.