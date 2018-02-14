ОКР объяснил «ошибочный» недопуск двух российских спортсменов со стороны МОК на ОИ

Руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал, что два российских спортсмена – Российский конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов – не попали на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане не потому, что их не пригласил МОК, а потому, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации страны, сообщает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Спортивный арбитражный суд, согласно которой МОК не пригласил Грязцова и Попова на Игры по ошибке.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов. В итоговых списках, которые в МОК были поданы с нашей стороны для спортсменов, которым должны были прийти приглашения, их не было, поскольку федерации не включили их в свою заявку по спортивному принципу», – сказал Выборнов "Интерфаксу" в среду. Он отметил, что «никто никого не банил, не отцеплял».

«МОК говорил, что не было заявки от ОКР, а у нас - не было от федераций», – подчеркнул Выборнов.