​В Сургуте школьник пытался украсть еду из магазина. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы

В одном из магазинов Сургута старшеклассник 17-ти лет пыталась украсть продукты питания. Однако был задержан по горячим следам. Сумма похищенного составила 3 492 рубля.
Сейчас в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусмотренное данной статьей лишение свободы сроком до 4 лет.
Какой ЭТНОCODE у Масленицы? // руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, певица Кристина Руденченко и участник проекта Stereoхимия, DJ Вадим Ломатченко, 15 февраля в 11:00