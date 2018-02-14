​Титул «Король бала науки СурГУ —2018» присвоен самому улыбчивому студенту

Титула «Король бала» удостоен студент четвертого курса Института естественных и технических наук Уллубий Джанакаев, а королевы — студентка четвертого курса Института экономики и управления Азиза Кокешова, передает пресс-центр СурГУ. «Я был очень впечатлен, когда Сергей Михайлович Косенок огласил мою победу, говоря о том, что я самый улыбчивый студент. Сегодня я понял, как сильно ценю СурГУ и то, чего добился здесь. Большое спасибо всем тем, кто отдал свой голос за мою номинацию, ведь сегодняшняя победа — это большой шаг вперед для меня. Также хочу поблагодарить свою партнершу — Азизу Кокешову, без которой у меня бы ничего не получилось. На следующий год я советую всем, кто был сегодня в качестве зрителя, опробовать свои силы», - поделился Уллубий Джанакаев.