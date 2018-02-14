​В Центральной городской библиотеке состоится вечер «Сургутский хронограф»

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на вечер «Сургутский хронограф», посвященный 20-летию первого выпуска Краеведческого календаря памятных дат города Сургута. Мероприятие состоится 20 февраля, в 18 часов.

На встречу приглашены юбиляры - представители предприятий и частные лица, а также представители Администрации и Думы города, организаций общего и дополнительного образования, учреждений культуры, общественных и коммерческих организаций.

В течение двадцати лет Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина собирает материалы для издания «Краеведческий календарь: памятные даты города Сургута»: сведения об основных событиях политической, экономической, научной, культурной жизни города, о выдающихся деятелях науки, культуры, образования. Подготовка Календаря осуществляется работниками отдела краеведения Центральной библиотеки по заказу Администрации города.

«Краеведческий календарь» – своеобразный хронограф, цель которого – фиксация и распространение информации о важнейших событиях и наиболее значимых датах, связанных с историей и современным развитием Сургута, выдающимися горожанами.

Отбор информации для Календаря осуществляется по справочным изданиям и энциклопедиям краеведческой тематики, базе данных «Периодика ЦБС» и «Книжная база ЦБС»; используются публикации официального сайта Администрации города, данные, предоставленные городским архивом, непосредственно учреждениями и предприятиями, общественными организациями, материалы из личных архивов граждан.

Ежегодная наполняемость Календаря - 130-150 имен, дат и событий; некоторые из них сопровождаются текстовыми справками, библиографическими списками. За 20 лет тираж Календаря вырос до 600 экземпляров. Печатный вариант издания всегда доступен читателям в зале краеведения Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, электронный – на сайте Администрации г. Сургута и сайте Централизованной библиотечной системы.