​Православные общественники обратились к Вадиму Шувалову с просьбой о парке «За Саймой»

Православные общественники написали письмо в адрес руководства города Сургута. Они обращают внимание на проекты застройки парка «За Саймой».

«К великому сожалению, все они включают в себя увеселительные заведения: бани, рестораны и так далее, что предполагает шум, пьянство, скандалы и драки, нарушает гармонию, которая присуща этому месту», – пишут общественники в своем письме.

Они уверены, что люди должны иметь выбор межу проектам, которые не противоречили бы их убеждениям и жизненным принципам: «Необходим проект развития территории парка «За Саймой», который бы исключал появления на его территории коммерческих объектов, увеселительных заведений, которых уже и так достаточно в городе».

Православные активисты — не единственные, кто обращает внимание на потенциальное коммерческое освоение центрального парка Сургута. Накануне обсуждение этого вопроса прошло в думе города (об этом читайте на siapress.ru в самое ближайшее время). Однако мнение православной общественности может быть существенным для главы Сургута — как известно, Вадим Шувалов — верующий человек, крайне трепетно относящийся к религиозным вопросам.