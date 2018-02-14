В век электронных открыток, виртуальных букетов и беззатратных поздравлений в соцсетях, казалось бы, 14 февраля молодежь вполне может отделаться валентинками в виде «лайков». Но нет, есть еще романтики! Студенческий совет факультета социально-культурных коммуникаций СурГПУ в День всех влюбленных организовал любовную почту. Все как положено: почтовый ящик на входе во второй корпус, в который можно бросить свою валентинку, подписав имя и номер группы получателя. «Наши маленькие амурчики позаботятся о том, чтобы письма дошли до получателя в целости и сохранности, ели ты боишься признаться в своих чувствах или просто хочешь оригинально поздравить свою вторую половинку», - обещают организаторы-романтики.
Последние романтики: в педунивеститете Сургута 14 февраля работает «любовная почта»
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