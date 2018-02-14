​В Сургуте состоялась встреча депутатов с жителями города

Накануне в «Камертоне» состоялась объединенная встреча депутатов трех дум – окружной, областной и городской с жителями Сургута, сообщает «Дума города Сургута».

Сургутскую думу представляли председатель Надежда Красноярова и ее заместитель Артем Кириленко.

В ходе встрече были заданы самые разные вопросы – от помощи в предоставлении квоты на лечение, до требований призвать к порядку недобросовестных предпринимателей, которые нарушают общественный порядок.

К Председателю Думы Надежде Краснояровой и ее заместителю Артему Кириленко, в частности, пришли три женщины, которые продают на улице в районе магазина «Восход» вязанные изделия. Незарегистрированные предприниматели отметили, что понимаю незаконность их действий, однако, по их словам, другого выхода у них нет: «пенсия мизерная - девять тысяч рублей. Вот и торгуют, чтобы выжить». Женщинам были предложены несколько вариантов решения их проблемы, но не один из них не устроил незаконных предпринимателей. Красноярова пообещала ещё подумать над тем, как можно решить данную проблему.

Следующий объединённый прием состоится 26 февраля.