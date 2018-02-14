​Губернатор Тюменской области Якушев поздравил олимпийского призера Большунова

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил олимпийского призера Александра Большунова с третьим местом в индивидуальном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Александр! От всей души поздравляю тебя с бронзовой наградой! Твой успех - это настоящий подвиг. Мы гордимся тобой. Ты проявил настоящий русский характер, огромное мастерство и добился блестящего результата. Тюменцы искренне и горячо болеют за тебя и всю нашу сборную. Желаем вам удачи!», - говорится в телеграмме, которую губернатор направил спортсмену.