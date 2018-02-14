Тюменец занял третье место в индивидуальном спринте классическим стилем на ОИ-2018

На Олимпийских играх 2018 в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся индивидуальный спринт классическим стилем. Третье место в данной дисциплине получил медаль тюменец Александр Большунов, сообщает «Тюменская арена».

Большунов показал, что сумел восстановиться после бронхита из-за которого пропустил скиатлон. В четвертьфинал молодой лидер сборной России попал с третьим результатом. В финале Большунов вышел в лидеры на стартовом отрезке. Однако его обогнал Клэбо, который умчался от всех в первый же подъём!

А вот Пеллегрино и Большунов бились на финишной прямой. Всё решил фотофиниш! Итальянец – чемпион мира 2017 года в спринте – оказался на миг быстрее.

Кстати, четыре года назад в этот день бронзу на Олимпиаде в Сочи взял биатлонист Евгений Гараничев.