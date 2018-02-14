В Сургуте состоится народное гуляние «Масленица»

На площади театра сургутского госуниверситета состоится народное гуляние «Масленица».
В программе праздника спортивные забавы, народные игры, конкурс частушек, праздничный «Блин-парад», а также катание на собачьих упряжках и оленях.
В период проведения массового мероприятия будет установлен контрольно-пропускной режим, на входе будут работать металлодетекторы. Доступ на парковку у здания СурГУ будет закрыт.
Начало мероприятия 18 февраля в 12:00
Зачем сургутянам «Музей под открытым небом»? // председатель сургутского «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин, 20 февраля в 12.00