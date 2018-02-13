«Когалымавиа» суд признал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet). Отчет конкурсного управляющего рассмотрят на судебном заседании через полгода, 7 августа.

В 2015 году стало известно, что у авиакомпании есть существенные задолженности перед сотрудниками, аэропортами и за аэронавигационное обслуживание, передает «Интерфакс». Помимо ФНС, в реестр кредиторов «Когалымавиа» также включены долги перед «Кредит Европа банком» (736,6 млн руб.), ООО «ТТ-Трэвел» (774,1 млн руб.)