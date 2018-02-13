Данные о скорости полета упавшего Ан-148 могли быть неверными

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков, пишет ТАСС. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) .

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева», — сообщили в МАК.