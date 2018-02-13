Участники воссоединившейся в честь 35-летия группы «Секрет в своем золотом составе отправились в юбилейный тур. Он продлится весь год, а сама дата рождения коллектива — 20 апреля. Музыканты обещают поклонникам свои самые популярные песни: «Моя любовь на пятом этаже», «Именины у Кристины», «Привет», «Пора бежать!», «Последний трамвай» и многие другие. Кстати, сегодня, 13 февраля, день рождения отмечает участник группы Максим Леонидов.
«Именины у Кристины»: группа «Секрет» воссоединилась в честь 35-летия
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 21:47, просмотров: 91, комментариев: 0
Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // общественник Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00