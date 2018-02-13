​Центробанк продолжит ограничивать максимальный размер процентов по микрозаймам

Центральный банк России продолжит ограничивать максимальный размер процентов по займам микрофинансовых организаций (МФО) и ужесточать в отношении их регулирование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора департамента микрофинансового рынка ЦБ Илью Кочеткова.

Отметим, что с 1 января 2017 г. начисление процентов и штрафов по краткосрочным потребкредитам ограничено трехкратным размером суммы займа. Сейчас Центробанк рассматривает вариант о снижении предельной требуемой суммы с должника до 250 процентов, а с 1 июля 2019 года – до 150 процентов.

Это сильно скажется на «займах до зарплаты», которые в настоящее время составляют порядка 20% портфеля всех займов, отметил Кочетков.