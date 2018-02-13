Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, сообщает «Newsru».

Ранее ведомство потребовало удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном совместному отдыху олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

Навальный уверен, что действия регулятора незаконны и требует исключить страницы его блога из реестра запрещенной информации.

Газета "Ведомости", ознакомившаяся с документом, уточняет, что соответствующий иск поступил в Таганский районный суд Москвы. В заявлении сказано, что согласно Конвенции по правам человека свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в расследовании ФБК такой информации нет.

Навальный подчеркнул, что расследование было проведено на основании открытых источников - книги модели Насти Рыбки "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха", фотографий из Instagram и других открытых сведений.