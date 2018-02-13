​Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке готовых блинов

«В дни празднования Масленицы, где основным праздничным блюдом являются блины, не каждый задумывается, что при несоблюдении определенных условий они могут стать опасными и вызвать пищевое отравление, - напоминает главный специалист-эксперт окружного ведомства Марина Осипова. - Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на этикетку, где в обязательном порядке должны быть указаны наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности».

Обязательно нужно проверить целостность упаковки. Не должно быть дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого цвета.

Внимательными следует быть и при приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов — яиц, муки, молока. По внешнему виду мука должна быть белая с кремовым оттенком. На ощупь при сжатии хорошая мука должна чуть захрустеть. Она не должна пахнуть гнилью и затхлостью. Мука должна быть упакована только в бумажный пакет, поскольку бумага позволяет муке дышать. Молочные продукты следует покупать только в местах, предназначенных для их реализации.

Обращайте внимание на дату выработки продукта, срок годности и условия хранения. Чем меньше срок годности, тем лучше и полезнее продукт, тем меньше в нем консервантов и других пищевых добавок. При появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.