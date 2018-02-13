​Госдеп предъявил условия для отмены санкции против России

Заместитель помощника госсекретаря Кэтлин Кавалек заявила, что санкции против России могут быть отменены, но при соблюдении определенных условиях, сообщают «Ведомости».

Она отметила два вида санкций: введенные после ситуации на юго-востоке Украины, а также после президентских выборов в США.

Первые санкции могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, сказала Кавалек: «Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены».

Вторые санкции были введены в ответ на вмешательство России в выборы, напомнила она. «Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», – добавила она.