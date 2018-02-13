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​Госдеп предъявил условия для отмены санкции против России

Заместитель помощника госсекретаря Кэтлин Кавалек заявила, что санкции против России могут быть отменены, но при соблюдении определенных условиях, сообщают «Ведомости».

Она отметила два вида санкций: введенные после ситуации на юго-востоке Украины, а также после президентских выборов в США.

Первые санкции могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, сказала Кавалек: «Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены».

Вторые санкции были введены в ответ на вмешательство России в выборы, напомнила она. «Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», – добавила она.


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Сегодня в 16:44, просмотров: 264, комментариев: 3


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Комментарии:
tanatos49
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Сегодня в 17:45
Так и запишем:
1) разбомбить Киев и заставить Порошенко дать Народным республика особый статус;
2) разбомбить Вашингтон и сделать Хиллари президентом.
Всего-то.
Саша Алексеев
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Сегодня в 18:13
Просто хочу напомнить читателям, раз уж редакции недосуг, что никаких "Санкций против России" не существует.
Есть ряд государственных систем, желающих изолироваться от некоторых российских чиновников, про-кремлевских коммерсантов и их немалых зарубежных счетов. Вот и вся трагедия. К прочим гражданам РФ эти санкции отношения не имеют.

tanatos49 Саша Алексеев
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Сегодня в 20:50
>>К прочим гражданам РФ эти санкции отношения не имеют.<<
Ога, когда та же корпорация Oracle ограничивает работу с предприятиями нефтегаза - это желание изолироваться от некоторых российских чиновников и их немалых зарубежных счетов. Вы совсем дурачок?

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