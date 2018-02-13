​Комарова подписала распоряжение о помощи матери погибшего Югорчанина в авиакатастрофе

Губернатор Югры Наталья Комарова подписало распоряжение о материальной помощи матери Александра Сергошко, погибшего в авиакатастрофе, сообщает официальный штаб правительства Югры.
Ей будет выплачена единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей.
Напомним, что Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров 11 февраля сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово.
Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // общественник Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00