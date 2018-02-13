​В СурГПУ разыграли Кубок тотальной крепости // ФОТО

Акция была направлена в поддержку российских олимпийцев в Корее

10 февраля в культурно-спортивном комплексе Сургутского государственного педагогического университета по адресу Артема, 9, прошли городские соревнования по функциональной выносливости в формате командно-спортивной игры с испытаниями "Кубок тотальной крепости".

Турнир организовали в поддержку спортсменов Российской федерации, выступающих на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, Корея.

Участники прошли комплекс из 10 испытаний. В составы команд входило по 6 человек: 4 мужчин и 2 девушки.

В соревнованиях приняли участие 18 команд: из СурГПУ, Сбербанка, МЧС, Федерации кикбоксинга, фитнес клубов Platinum, World gum. 5 звёзд, Black fox, а также из Союза татарской молодежи, Центра адаптивного спорта и Клуба единоборств «Крепость».

Вот как прокомментировала это событие Анна Рекке, пресс-секретарь Сургутской филармонии, участница команды боксёров Клуба единоборств «Крепость»:

- Наша команда принимает участие в состязаниях с самого первого «Кубка тотальной крепости». Я участвовала в этом году впервые. Занимаюсь в «Крепости» 1,5 года у тренера по боксу Малика Гараева. До начала соревнований я немного волновалась: ты не знаешь, как всё пройдёт, и сможешь ли ты правильно распределить свои силы. Мы прошли 10 станций (каждая по 2 минуты, отдых между ними – 1 минута). Но как только начали выполнять упражнения на первой станции, волнение прошло. Ты понимаешь, что должна выдать максимум. Во время выполнения упражнений мы поддерживали друг друга. Соревнования нас сплотили ещё больше!





Первое место заняла команда Platinum crossfit.

СурГПУ выставил на соревнования две команды: «Гиревики» (сборная по гиревому спорту) и «Олимп» (студенты группы Б-7131). Наши ребята заняли соответственно 13-е и 18-е места.