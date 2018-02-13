Глава Сургута провел собрание с родителями школьников по безопасности детей

Глава города Сургута Вадим Шувалов провел собрание с родителями по безопасности школьников. Встреча прошла в школе №18.
«Договорились, что вместе будем работать над усилением защиты детей на дороге», – пишет Шувалов у себя на странице Вконтакте.
Глава города Сургута Вадим Шувалов провел собрание с родителями по безопасности школьников. Встреча прошла в школе №18.
«Договорились, что вместе будем работать над усилением защиты детей на дороге», – пишет Шувалов у себя на странице Вконтакте.
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Как живут в Сургуте люди с аутистическими расстройствами? // общественник Наталья Глотова, 14 февраля в 10.00