В Сургутском районе с 13 февраля введен карантин

Карантин и запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей, объявлен до особого распоряжения главного санитарного врача по Сургуту и Сургутскому району. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Сургутском районе на данный момент не превышает эпидемический порог. Однако в течение прошлой недели специалисты Роспотребнадзора наблюдали ее быстрый рост – она увеличилась на 56,2 % по сравнению с предыдущей неделей (к медикам с признаками ОРВИ обратились 895 человек, 657 из них – дети в возрасте до 14 лет). Уровень заболеваемости среди воспитанников детских садов увеличился на 88, 1 процента, среди школьников от 15 до 17 лет – на 91, 4 процента.

По информации Роспотребнадзора, на 9 февраля в Сургутском районе было зарегистрировано 8 случаев гриппа. В период с 5 по 9 февраля было проведено 27 исследований 9 больных – в 4 биопробах был обнаружен вирус гриппа В. С начала года в муниципалитете было зарегистрировано 22 случая внебольничных пневмоний. Специалисты обращают внимание на тяжесть протекания заболеваний ОРВИ, при которых требуется госпитализация.



Во всех учреждениях и структурах будет усилен дезинфекционный режим, так же в них будет реализован комплекс мер, направленный на профилактику заболеваний ОРВИ и гриппа.