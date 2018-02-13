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​Более 60 процентов россиян ежедневно пользуются соцсетями

Согласно опросу ВЦИОМ, интернетом ежедневно пользуются 64 процента россиян. При этом каждый пять участник опроса заявил, что вообще не пользуется интернетом, сообщает «Интерфакс».

Среди активных пользователей интернета 62 процента имеют аккаунты в социальных сетях. Однако большая часть из них – молодежь от 18 до 24 лет (91 процент). Среди опрошенных в возрастной категории 25-34 лет таких 69 процентов, а вот в группе старше 60 лет – лишь 15 процентов.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 136, комментариев: 0


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