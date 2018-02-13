​«Яблоко»: показ фильма «Путин» на Первом канале – незаконная агитация

Партия «Яблоко» уверена, что показ фильма Оливера Стоуна «Путин» на первом канале, носит признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ, сообщают «Ведомости».

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова обращалась в ЦИК с просьбой принять меры для предотвращения показа фильма о Путине. Также партия заявила, что в ближайшее время по факту показа подать в ЦИК жалобу на незаконную агитацию.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что обращение «Яблока» там пока не получили. «Если оно будет (или уже есть), то обязательно будет рассмотрено в установленном порядке», — сообщила начальник управления ЦИК Юлия Фелонина.